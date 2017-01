Você está: Novelas

Band

Confira a semana de Ezel (16 a 21/1)

Vcfaz.tv - Hoje, 14:54







Segunda-feira



Cengiz conversa com Ezel no carro e observam o suposto amante de Eysan. Bahar se encontra com Ali. Ele se declara, mas Bahar o quer apenas como amigo. Tefik entrega um bilhete de Omer a Eysan e ela encontra uma chave embrulhada junto. Eysan vai ao encontro do pai de Omer e mostra a chave que encontrou e ele indica o endereço da casa.



Terça-feira



Ezel entra em casa e vê Cengiz batendo no suposto amante de Eysan. Ali se lembra de quando comprou a casa para Omer. Cengiz ameaça o suposto amante. Eysan vai até a casa, observa as flores na janela e lembra-se dos pedidos que fez a Omer no passado.



Quarta-feira



Cengiz tortura o homem para que ele confesse a traição e percebe que se enganou. Ezel encontra Eysan na casa. O pai de Omer acorda no hospital e procura pelo filho. Meliah e Ezel conversam no corredor do hospital, ela pede pra que ele conte a verdade ao pai. Muntaz vai para casa.



Quinta-feira



Ezel se encontra com Eysan e Ali e planejam afastar Cengiz deles. Ali mostra para Tefik as fotos que Ramiz mandou. Cengiz se encontra com Ali e Ezel chega. Tefik conversa com Ramiz. Muntaz foge de casa. Ezel vai ao encontro de Ramiz.



Sexta-feira



Ali, Ezel e Cengiz invadem a casa de uma escritora que estuda Ramiz. Ezel recebe uma ligação de Ramiz. Meliah vai ao quarto de Muntaz, que pede para morrer e ficar com o filho.



Sábado



Ali, Ezel e Cengiz vão à casa de Candir para tentar descobrir algo mais sobre Ramiz. Quando retornam ao carro, a jornalista foge. Meliah liga para Eysan e ela vai até a casa de Omer. Ali Ezel e Cengiz se encontram com Ramiz no cassino. Cengiz conversa com Ezel no carro e observam o suposto amante de Eysan. Bahar se encontra com Ali. Ele se declara, mas Bahar o quer apenas como amigo. Tefik entrega um bilhete de Omer a Eysan e ela encontra uma chave embrulhada junto. Eysan vai ao encontro do pai de Omer e mostra a chave que encontrou e ele indica o endereço da casa.Ezel entra em casa e vê Cengiz batendo no suposto amante de Eysan. Ali se lembra de quando comprou a casa para Omer. Cengiz ameaça o suposto amante. Eysan vai até a casa, observa as flores na janela e lembra-se dos pedidos que fez a Omer no passado.Cengiz tortura o homem para que ele confesse a traição e percebe que se enganou. Ezel encontra Eysan na casa. O pai de Omer acorda no hospital e procura pelo filho. Meliah e Ezel conversam no corredor do hospital, ela pede pra que ele conte a verdade ao pai. Muntaz vai para casa.Ezel se encontra com Eysan e Ali e planejam afastar Cengiz deles. Ali mostra para Tefik as fotos que Ramiz mandou. Cengiz se encontra com Ali e Ezel chega. Tefik conversa com Ramiz. Muntaz foge de casa. Ezel vai ao encontro de Ramiz.Ali, Ezel e Cengiz invadem a casa de uma escritora que estuda Ramiz. Ezel recebe uma ligação de Ramiz. Meliah vai ao quarto de Muntaz, que pede para morrer e ficar com o filho.Ali, Ezel e Cengiz vão à casa de Candir para tentar descobrir algo mais sobre Ramiz. Quando retornam ao carro, a jornalista foge. Meliah liga para Eysan e ela vai até a casa de Omer. Ali Ezel e Cengiz se encontram com Ramiz no cassino.





Follow @vcfaztv Receba nossas notícias no celular: telegram.me/vcfaztv (beta)







Comente!



Fique à vontade para comentar este artigo em nosso fórum.

Este artigo possui 0 comentário(s).