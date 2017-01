Você está: Notícias

Domingo Show garante liderança por 49 minutos

Hoje, 16:16







O programa Domingo Show exibido neste último domingo, dia 15 de janeiro, registrou boa audiência e chegou a ficar na liderança. Durante o quadro Um Sonho de Domingo , no ar das 11h47 à 12h27, a atração ficou em primeiro lugar com média de 7 pontos, pico de 8 pontos e share de 18%. A concorrente exibia nessa faixa um programa esportivo.



Durante todo o seu horário de exibição, das 10h59 às 15h29, o programa de Geraldo Luis somou 49 minutos na liderança e consolidou média de 7 pontos, pico de 9 pontos e share de 17%.



