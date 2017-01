Você está: Notícias

Band exibe a comédia nacional "Se eu fosse você" (Divulgação) Band exibe a comédia nacional "Se eu fosse você" (Divulgação)

A Band exibe nesta quarta-feira, dia 18 de janeiro, a partir das 22h30, a comédia nacional " Se eu fosse você ".



Cláudio (Tony Ramos) é um publicitário bem sucedido, dono de sua própria agência, que é casado com Helena (Glória Pires), uma professora de música que cuida de um coral infantil. Acostumados com a rotina do dia-a-dia e do casamento de tantos anos, eles volta e meia têm uma discussão.



