Projota se diverte e dá show de improviso em Ridículos, da MTV

No próximo episódio inédito do programa ‘ Ridículos ’, da MTV , que vai ao ar nesta terça, dia 17 de janeiro, às 20h30, Projota retorna ao palco do programa para dar muita risada e comentar os vídeos mais esdrúxulos da internet ao lado de Felipe Titto, Hugo Gloss e Ellen Milgrau. Logo de cara ele promete que, se houver uma terceira participação, sua entrada será com um mortal carpado.



No papo inicial, Projota assume que é usuário assíduo de redes sociais e realmente investe bastante tempo na internet, o que faz Titto chamar a primeira categoria de vídeos da noite: “ Close Certo ”.



