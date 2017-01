Você está: Notícias

A&E exibe maratona especial de Damien com episódios duplos

Com a exibição de dois episódios por dia, o A&E apresenta uma maratona de Damien , de 23 a 27 de janeiro.



A série de suspense e ação acompanha a vida adulta de Damien Thorn (Bradley James), a criança misteriosa do lendário filme de 1976, A Profecia , e que cresceu sem saber das forças satânicas que o rodeiam. Atormentado por seu passado, Damien deve agora encarar seu verdadeiro destino: aceitar que ele é o Anticristo, o homem mais temido pela raça humana em todos os tempos.



A saga começa quando Damien, um renomado fotógrafo correspondente de guerra, volta para casa em Nova York, depois de passar por um evento dramático durante uma missão na Síria. Acontecimentos estranhos e lembranças o atormentam e ele se vê obrigado a enfrentar sua verdadeira identidade.



