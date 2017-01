Você está: Notícias

Música

Bis transmite show de Caetano Veloso e Teresa Cristina ao vivo

No próximo dia 21 de janeiro, às 20h, o canal de televisão por assinatura Bis transmite ao vivo o show da turnê Caetano apresenta Teresa . Na apresentação, que será realizada na Concha Acústica do Teatro Castro Alves, em Salvador, a sambista interpreta Cartola, enquanto o tropicalista apresenta seu repertório em formato voz e violão.



No projeto, que já passou por países da Europa, Ásia, América Latina e algumas capitais do Brasil e deu origem ao CD e DVD “T eresa Canta Cartola ”, os artistas ainda fazem um dueto com grandes sucessos do cantor baiano. Para Caetano, A Concha de Salvador deixa esse show ainda mais especial.



" Que bacana que o show que faço para apresentar a classe que Teresa Cristina (acompanhada pelo extraordinário Carlinhos Sete Cordas) canta a música de Cartola seja transmitido pelo BIS justamente quando a gente o faz na Concha Acústica do Teatro Castro Alves ", afirma e completa " É um dos melhores lugares do mundo para se fazer e se ver show. O melhor público de Salvador tende a se reunir ali mais do que em qualquer outro lugar da cidade ", encerra.





