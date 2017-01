Você está: Notícias

Filmes do mês

Março: MAX estreia biografia de James Dean e encontro de Elvis e Nixon

O VCFAZ.TV traz as novidades do canal MAX para o mês de março, em primeira mão . O destaque do mês é "Elvis & Nixon" , que se passa em 1970 e mostra um dos acontecimentos mais peculiares da história recente dos Estados Unidos. Na ocasião, a Casa Branca recebeu um ilustre visitante, um homem que pediu uma audiência privada - uma reunião que viria a se tornar lendária - com o presidente Richard Nixon e o rei do rock and roll, Elvis Presley. O elenco tem nomes como Michael Shannon, Kevin Spacey e Alex Pettyfer e estreia dia 12 de março , às 21h.



"Life - Um Retrato de James Dean" (dia 26 de março , às 21h). se passa às vésperas do lançamento do filme "Vidas Amargas" (1955), James Dean (Dane DeHaan) ainda não é um ator famoso. O fotógrafo Dennis Stock (Robert Pattinson), apostando no sucesso iminente de James Dean, pede para fotografá-lo em um ensaio para a revista Life, mas recebe apenas respostas negativas. Um dia, para fugir da promoção de "Vidas Amargas", Dean esconde-se na fazenda de sua família, e leva o novo amigo Stock junto dele. Neste local, o fotógrafo registra as imagens mais famosas de toda a carreira do ator.



Natalie Portman, Joel Edgerton e Ewan McGregor estrelam o faroeste "Em Busca de Justiça" (dia 05 de março , às 21h). Jane Hammond é a esposa de Bill, um dos maiores bandidos da região. Um dia ele volta casa depois de levar oito tiros dos integrantes de sua própria gangue, que se voltaram contra ele. Com o marido à beira da morte, Jane decide se vingar. Com isso, a solução foi pedir ajuda a Dan Frost, um ex-namorado que ainda a ama e detesta Bill.



Em "O Massacre em Guernica" (dia 19 de março , às 21h), os destinos de Henry (James D'Arcy), um correspondente americano cínico que perdeu sua alma, e Teresa (María Valverde), que trabalha para a República e é encarregada de supervisionar as notícias que os jornalistas podem ou não enviar ao exterior, se cruzam em Guernica.



