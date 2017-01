Você está: Notícias

Março: Telecine Premium traz novos filmes de X-Men e Tartarugas Ninja

robertoscalon - Hoje, 20:21







O VCFAZ.TV traz em primeira mão as novidades de março na Rede Telecine . São destaques da sessão " Superestreia" do Telecine Premium , as aventuras "X-Men: Apocalipse" , "As Tartarugas Ninja - Fora das Sombras" e "O Caçador e a Rainha do Gelo" , além da comédia brasileira "Tô Ryca" .



"X-Men: Apocalipse" ( 04 de março , às 22h) traz Apocalipse, o mutante original. Após milhares da anos, ele volta a vida disposto a garantir sua supremacia e acabar com a humanidade. Ele seleciona quatro Cavaleiros nas figuras de Magneto, Psylocke, Anjo e Tempestade. Do outro lado, o professor Charles Xavier conta com uma série de novos alunos, como Jean Grey, Ciclope e Noturno, além de caras conhecidas como Mística, Fera e Mercúrio, para tentar impedir o vilão. Com Michael Fassbender, James McAvoy, Jennifer Lawrence no elenco.



No segundo filme da franquia, "As Tartarugas Ninja - Fora das Sombras" ( 25 de março , às 22h) encaram uma batalha ainda maior, com a ajuda de April O'Neil, Vern Fenwick e do recém chegado justiceiro Casey Jones. O mundo fica em perigo depois que o Destruidor foge da justiça e junta forças com Baxter Stockman - um cientista louco que arquiteta um plano diabólico para conquistar o mundo junto com seus dois capangas, Bebop e Rocksteady. À medida que os heróis se preparam para combater o Destruidor e sua nova equipe, eles se deparam com um inimigo ainda pior do que imaginavam: o terrível Krang.



Chris Hemsworth, Charlize Theron e Jessica Chastain estão em "O Caçador e a Rainha do Gelo" ( 18 de março , às 22h). Freya é a irmã boa da toda poderosa Rainha Ravenna. Depois de passar por um trauma, no entanto, ela desperta para os poderes mágicos e se isola. Longe da irmã, ela constrói seu próprio reinado – se torna a Rainha do Gelo –, onde recruta crianças para compor seu exército, sob duas ordens: jurar obediência a ela e que os jovens abdiquem de qualquer forma de amor. Dois dos pequenos mais talentosos para o combate, Erik e Sara, crescem e se apaixonam. Quando Freya percebe que foi “traída”, no entanto, separa os dois.



Samantha Schmütz, Marcelo Adnet, Katiuscia Canoro e Marcus Majella estrelam a comédia "Tô Ryca" ( 11 de março , às 22h). Selminha tem a chance de ficar rica ao descobrir uma herança. Mas para conseguir a grana, ela terá que cumprir um desafio: gastar R$ 30 milhões em 30 dias, sem acumular nada e nem contar para ninguém.



