"A terra prometida" regista pico de 17 pontos no Rio de Janeiro

O capítulo de A Terra Prometida exibido na noite de ontem, dia 16 de janeiro, marcou média de 16 pontos e consolidou o segundo lugar isolado com 5 pontos a mais que a terceira colocada que exibia novelas infantis e registrou 11 pontos de média.



Na faixa das 20h45 às 21h45, a trama, de Renato Modesto e direção geral de Alexandre Avancini, alcançou também pico de 16 pontos e share de 22%.



No Rio de Janeiro, novela também registrou 16 pontos de média, 17 pontos de pico e share de 24% de share, consolidando a vice-liderança isolada com vantagem de 7 pontos sobre a concorrente. O capítulo deexibido na noite de ontem, dia 16 de janeiro, marcou média de 16 pontos e consolidou o segundo lugar isolado com 5 pontos a mais que a terceira colocada que exibia novelas infantis e registrou 11 pontos de média.Na faixa das 20h45 às 21h45, a trama, de Renato Modesto e direção geral de Alexandre Avancini, alcançou também pico dee share de 22%.No Rio de Janeiro, novela também registrou 16 pontos de média,de pico e share de 24% de share, consolidando a vice-liderança isolada com vantagem de 7 pontos sobre a concorrente.





