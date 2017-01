Você está: Notícias

Discovery Kids exibe o Especial Grandes Pequeninos Chefs

O fim de semana dos dias 21 e 22 de janeiro fica mais saboroso no Discovery Kids , com o Especial Grandes Pequeninos Chefs .



Em ambos os dias, a partir das 16h, vai ao ar uma sequência com três episódios da série de programetes estrelada por Jair de Oliveira, Tania Khalill e suas filhas, Isabela (a Zazá) e Laura (a Lola).



Em Grandes Pequeninos Chefs , a família faz da cozinha um lugar de convívio e diversão, convidando telespectadores de todas as idades a desenvolverem suas habilidades culinárias com receitas fáceis, deliciosas e atraentes para crianças. Cada um dos programetes com 10 minutos de duração traz uma receita preparada por Zazá e Lola, que recebem ajuda de chefs e cozinheiros convidados. A trilha sonora original reúne canções compostas por Jair e cantadas pela própria família.



