Tarzan Americano estreia nos domingos extremos do canal Discovery

Ao longo do processo evolutivo, a humanidade se distanciou de suas habilidades animais – sobreviver na natureza selvagem é um grande desafio para os humanos. Os participantes de Tarzan Americano , o novo reality do Discovery , estão dispostos a provar que podem se reconectar ao passado das caverna e têm vantagem quando comparados à maioria: adeptos de esportes extremos, eles possuem capacidades que incluem escalar paredões em segundos e correr mais de uma centena de quilômetros.



Com estreia em 22 de janeiro, às 21h30, como parte da programação dos “ Domingos Extremos ”, a série documenta uma corrida de aventura ao estilo Discovery: sete desses atletas de alto rendimento são deixados na ilha caribenha de Dominica. O objetivo do grupo é percorrer um trajeto com cerca de 80 quilômetros – ao longo do percurso, eles encontrarão uma série de obstáculos naturais. Aquele que chegar primeiro à linha de chegada, na formação rochosa conhecida como “Chapéu da Bruxa”, ganha o título de Tarzan Americano .



Cavernas, penhascos, corredeiras, paredões rochosos e encontros indesejados com predadores estão na rota: não basta sobreviver, é preciso manter-se em condições de competir com os demais, em meio a todas essas condições adversas. Há 600 anos, a ilha foi habitada por uma tribo que desenvolveu métodos engenhosos para dominar a paisagem diversa, composta por selva, praia, montanha e cânion – esses habitantes ancestrais são inspirações para o grupo.



Cavernas, penhascos, corredeiras, paredões rochosos e encontros indesejados com predadores estão na rota: não basta sobreviver, é preciso manter-se em condições de competir com os demais, em meio a todas essas condições adversas. Há 600 anos, a ilha foi habitada por uma tribo que desenvolveu métodos engenhosos para dominar a paisagem diversa, composta por selva, praia, montanha e cânion – esses habitantes ancestrais são inspirações para o grupo.

Os participantes devem conseguir o próprio alimento e água para compensar a perda de calorias e líquido ocasionada pelos exercícios extenuantes. Durante a noite, a corrida é interrompida. Os competidores definem o local onde irão acampar e improvisam o próprio abrigo, certificando-se de que estarão protegidos dos predadores noturnos que vivem na ilha. Estamina, força mental e conhecimentos gerais para evitar as armadilhas da natureza são imprescindíveis.





