Netflix divulga vídeo com bastidores de Desventuras em Série

Vídeo revela os bastidores da série estrelada por Neil Patrick Harris (Divulgação)

A Netflix lançou nesta semana um vídeo inédito sobre os bastidores de Desventuras em Série (A Series of Unfortunate Events), que estreou nesta sexta-feira, dia 13 de janeiro.



Com depoimentos do produtor executivo e diretor Barry Sonnenfeld , do autor dos livros e também produtor executivo Daniel Handler , do ator Neil Patrick Harris , da atriz Malina Weissman , do ator e narrador da história Patrick Warburton , e da maquiadora Rita Ciccozzi , o vídeo promocional conta um pouco mais sobre a construção do universo apresentado na série, com curiosidades sobre cenários e caracterização. lançou nesta semana um vídeo inédito sobre os bastidores de(A Series of Unfortunate Events), que estreou nesta sexta-feira, dia 13 de janeiro.Com depoimentos do produtor executivo e diretor, do autor dos livros e também produtor executivo, do ator, da atriz, do ator e narrador da história, e da maquiadora, o vídeo promocional conta um pouco mais sobre a construção do universo apresentado na série, com curiosidades sobre cenários e caracterização.





