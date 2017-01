Você está: Notícias

Futura exibe os clássicos "Sexy e Marginal" e "Moby Dick"

No próximo sábado, dia 21 de janeiro, às 22h, o programa Cine Conhecimento , do canal Futura , exibe o longa “ Sexy e Marginal ”, de Martin Scorsese.



A trama se passa na época da depressão americana e da perseguição aos comunistas pelo governo. Bertha Thompson (Barbara Hershey) viu seu pai ser forçado a pilotar um avião em condições precárias e morrer em um acidente. Ao mesmo tempo, ela se envolve com "Big" Bill Shelley (David Carradine), um líder sindical que na "caça às bruxas" - característica da época macarthista - era considerado um comunista.



No domingo, dia 22, às 22h, é a vez de “ Moby Dick ”, de John Huston. A trama gira em torno do capitão Ahab, que embarca em uma jornada perigosa com um único objetivo: caçar Moby Dick, a baleia que arrancou sua perna. Com sede de vingança, ele arrisca a sua vida e a de sua tripulação para encontrar e matar o animal, custe o que custar.



