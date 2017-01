Você está: Notícias

Fábio Porchat e Ingrid Guimarães invadem a Galeria Pagé no GNT

Fábio Porchat e Ingrid Guimarães invadem a Galeria Pagé no GNT (Divulgação) Fábio Porchat e Ingrid Guimarães invadem a Galeria Pagé no GNT (Divulgação)

Nesta quarta-feira, dia 18 de janeiro, às 22h30, o programa " Além da Conta - Caindo na Real " leva Ingrid Guimarães e Fábio Porchat a um dos melhores lugares para comprar produtos eletrônicos no Centro de São Paulo, a Galeria Pagé. A atração é exibida pelo canal pago GNT .



Fábio, que se mudou recentemente para a cidade, já é fã de carteirinha do centro comercial popular, apesar de se considerar um consumidor focado. “ Às vezes faço até uma lista com o que preciso comprar, e se eu tiver só uma hora para isso vou direto ao ponto ”, diz o comediante.



Prático na hora de fazer suas compras e nada vaidoso, ele diz que é do tipo que tendo quatro calças jeans e quatro camisetas no armário está tudo resolvido. Mas, de uns tempos para cá, por motivos de forças maiores, mais conhecida como sua empresária, Fábio vem dando mais atenção a aparência. “ A minha empresária reclama: não pode ser assim, você tem que ter uma roupa bonita. A única coisa que agora eu estou passando é uma pomada para o cabelo para ele ficar diferente, mas já me irrita ter que passar isso ”, revela.



Durante o episódio, Ingrid visita também o ColaborAmerica , evento anual que visa repensar e propor um modelo de desenvolvimento e consumo mais consciente. Lá, ela investiga o que é a economia colaborativa e como ela está ganhando espaço no Brasil atualmente. " O mais importante é o alerta para o consumo consciente. As pessoas estão mais conscientes, tendo criatividade com a crise ", comenta a apresentadora.





