Record acerta com "Sem Volta"

Olá, internautas



Nesta semana, a Record TV (ainda não me acostumei a escrever Record TV...) estreou “Sem Volta”, de Gustavo Lipsztein com direção de Edgard Miranda. A série relembra os áureos tempos da emissora na década de 2000. Muita adrenalina. Ação.



O telespectador foi envolvido com a história de 11 montanhistas que foram escalar na Agulha do Diabo, Serra dos Órgãos, região de Teresópolis (RJ). A cada capítulo, a sensação de “não posso perder amanhã” cresce. O roteiro mistura o presente e o passado de cada personagem. Interessante.



O público conhece a história de cada sobrevivente. Roger Gobeth enfrentou o desafio de emendar um trabalho ao outro na tela da Record (mesmo que não tenham sido dois trabalhos gravados em seguida). Na segunda-feira (09/01), lá estava todo arrumadinho em “Escrava Mãe” no papel de Guilherme. Mais tarde, ganhou destaque em “Sem Volta” como Solis, homem que traz um passado sujo. Como a novela chegou ao fim, o problema fica minimizado. Flavia Monteiro também vive o mesmo dilema. Estava em “A Terra Prometida”, mas a personagem Ravena morreu. Agora é Inês.



Guilherme Dellorto se destaca no papel do “nerd confesso”, Dogui. Vive uma ótima fase em sua carreira. Gustavo Leão reaparece no vídeo como o “descolado” Sapo. Há alguns anos não o via na TV. Reapareceu mais maduro. De uma maneira geral, o elenco foi bem escolhido. Atores com boa experiência com aqueles que buscam sua oportunidade.



“Sem Volta” aposta na adrenalina. Yordi (Silvio Guindane), o guia irresponsável que levou a turma para a escalada em meio a uma tempestade, teve a perna decepada. Com um facão. João (Heitor Martinez) já morreu ao cair em um precipício.



A série exibida na Record tem bom ritmo no desenrolar dos acontecimentos. Não deve ter sido fácil a gravação para o diretor, produtores e atores.



É uma boa opção ao telespectador. Fica a dica. Vai ao ar após o “Jornal da Record”.



