Lágrimas de Amor" tangencia crise ética do Brasil

Hoje, 15:27





Olá, internautas



Nesta sexta-feira (13/01), “Lágrimas de Amor” chegou ao fim no SBT. A novela não conseguiu sustentar os índices de audiência da antecessora “Abismo de Paixão”. O folhetim girou, em grande parte, na casa dos 6 pontos.



Algumas explicações podem ser citadas. Os primeiros capítulos de “Lágrimas de Amor” assustaram o telespectador. Dona Regina (Victoria Ruffo) não parava de chorar. E lamúrias para a Virgem Santa. A trama relembrava as telenovelas dos anos 80 e início dos anos 90. Já Teresa e Abismo de Paixão, sucessos recentes, traziam elementos mais contemporâneos.



E o SBT exibiu as duas ao mesmo tempo. O choque foi intenso. Esse público não acompanhou o crescimento da novela. Dona Regina ficou mais forte e decidida. Parou de chorar a todo momento. O estrago já tinha sido feito.



Na realidade, a emissora errou na escalação da trama substituta das novelas protagonizadas por Angelique Boyer. Victoria Ruffo é um dos símbolos da Televisa no Brasil. É uma atriz que faz parte da minha infância. Lembro perfeitamente de “Simplesmente Maria”. Porém, Angelique é da nova geração.



“Lágrimas de Amor” poderia ter vindo colada ao programa “Casos de Família”. Não por coincidência, uma faixa mais próxima de “A Madrasta”, trama que alcançou bom resultado para o canal de Silvio Santos.



Outro empecilho ocorreu na mudança da grade vespertina. A entrada do “Fofocando” derrubou toda a programação que vinha a seguir. E “Lágrimas de Amor” entrou no efeito cascata com índices mais baixos.



No balanço final, a novela entrou na categoria das boas já exibidas no Brasil. Dona Regina é uma “mãezinha” (como o Inácio gostava de falar) batalhadora que colocou os filhos à frente de sua própria vida. Ruffo realizou um trabalho formidável. A história da carteira é sensacional. O início e o fim se interligaram.



"Lágrimas de Amor" destacou os bastidores do Poder Judiciário. História mexicana de 2012 que pode ser perfeitamente tangenciada com o atual momento do Brasil. Romulo Ancira (Ernesto Laguardia) personificou o advogado que abusava do poder e corrupção para comprar juízes e políticos. "Tenho contatos no Poder Judiciário", bradava o vilão.



Por outro lado, tinha o juiz Juliano Corona (Pedro Moreno) ao estilo Sergio Moro que desejava limpar toda a sujeira neste Poder. Aliás, ele e Dona Regina chegaram ao final feliz. Ela não é boba. Não deu corda para o padeiro e ficou com o magistrado bonitão...Além disso, a trama explorou a "contabilidade criativa". Políticos brasileiros, em gravações, também falavam de suas relações com juízes e publicavam orçamentos "fictícios". E também ficou estranho o final de Edmundo (Josemaria Torre). Acusado de narcotraficante, ele fabricava, de fato, os produtos ilegais. Mesmo assim, ele teve como pena a liberdade condicional.



Romulo Ancira foi um dos personagens mais intererssantes da produção. O texto apostava em boas ironias. Já Olga (Adriana Louvier) era insuportável. Mimada. Birrenta. Chata. Mala. Irritou o telespectador. O casal mais simpático, sem dúvida alguma, formou-se durante o folhetim. Inácio (Mane de la Parra) e Consuelo (Cassandra Sánchez Navarro). Davam o frescor em meio ao chororô de Regina. Também foi agradável rever a atriz Raquel Garza que fez sucesso no Brasil na novela "A Feia Mais Bela" (girafona..). Mãe da espiverada Consuelo.



"Quando um filho chega à vida de uma mulher, ele faz ela chorar de felicidade. São as lágrimas de amor". Com estas palavras, chegou ao fim a novela que teve cortes bruscos na edição. O último capítulo retrata bem a situação. Patricio (Alejandro Nones) foi baleado por Ancira. Agonizava, jogado no chão. Choradeira pela "morte" do rapaz. Em seguida, lá estava todo pimpão na festa de Dia das Mães. Igual em "Escrava Mãe" com Filipa. Isso irrita o telespectador.



Fabio Maksymczuk de A. Brito é jornalista formado pela Universidade Mackenzie e Relações Públicas pela USP.





