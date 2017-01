Você está: Notícias

Record TV acumula mais de 3 horas na liderança nesta última terça

A Record TV alcançou excelentes índices de audiência na Grande São Paulo nesta terça-feira, dia 17 de janeiro. A emissora ficou em primeiro lugar ao longo de 3 horas e 12 minutos. Destaque para os jornalísticos “Fala Brasil” e “Balanço Geral”, o programa “Hoje em Dia” e a novela “Amor e Intrigas”.



