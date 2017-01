Você está: Notícias

Band transmite estreia de Rogério Ceni como técnico do São Paulo

A Band transmite ao vivo nesta quinta-feira, dia 19 de janeiro, a partir das 22h, a primeira partida de Rogério Ceni como técnico do São Paulo.



O tricolor vai enfrentar o argentino River Plate por uma vaga na grande final da Florida Cup 2017 contra o Vasco ou o Corinthians. O jogo terá narração de Teo José, comentários de Velloso e reportagens de André Galvão.



