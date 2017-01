Você está: Notícias

Record TV repudia comentário racista e demite apresentador após polêmica

Hoje, 15:01







A Record TV divulgou nota no início da tarde desta quarta-feira, dia 18 de janeiro, lamentando a polêmica causada por um de seus contratados na Record TV Brasília após comentários racistas contra a cantora Ludmilla.



Como efeito, a emissora decidiu rescindir o contrato com o apresentador.



Confira abaixo a íntegra do comunicado:



" A Record TV vem a público lamentar os transtornos causados à cantora Ludmilla, sua família e seus fãs motivados por um comentário feito pelo apresentador Marcão no Balanço Geral DF.



" A Record TV vem a público lamentar os transtornos causados à cantora Ludmilla, sua família e seus fãs motivados por um comentário feito pelo apresentador Marcão no Balanço Geral DF.

A Emissora repudia qualquer ato dessa natureza e afirma que este tipo de conduta não está na linha editorial de nosso Jornalismo. Por este motivo, a Record TV Brasília optou por rescindir o contrato do apresentador Marcão.





