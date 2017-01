Você está: Notícias

Reality show

BBB17: Globo divulga primeira participante escolhida

BBB17: Globo divulga primeira participante escolhida (Divulgação) BBB17: Globo divulga primeira participante escolhida (Divulgação)

A amazonense Vivian , de 23 anos, gosta de ter boas histórias para contar e promete aproveitar 100% a experiência do BBB17 para sair de lá com um bocado delas.



A jovem, que foi Miss Amazonas 2012 e é advogada, deseja se integrar bem com todos da casa: “ Espero ter paciência para entender que as pessoas são diferentes e que não adianta argumentar, apenas respeitar ”, afirma. Apesar disso, se engana quem pensa que Vivian vai ficar em cima do muro e poupar estratégia. Para levar o prêmio de R$1,5 milhão, ela conta que está disposta a jogar “de verdade”, sozinha ou em grupo. Mas garante que seu jogo será “limpo”.



