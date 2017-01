Você está: Notícias

#BBB17: Gamer assumido é o quarto participante do reality

#BBB17: Gamer assumido é o quarto participante do reality (Divulgação)

Gamer assumido, Pedro é da capital paulista e tem 29 anos. Além dos games, o paulistano ainda trabalha como jornalista e apresentador.



O que o fez querer entrar para o BBB 17? “ É o maior experimento social que já vi e uma história incrível para contar ”, explica. Na disputa, Pedro aposta na tranquilidade e na experiência em videogames para vencer as provas. “ Eu tenho vasto conhecimento de jogos e dinâmicas e sei usar esses anos de prática em boas estratégias ”, garante. Caso vença, Pedro conta que o prêmio já tem um destino: “ Tenho um milhão e meio de projetos pessoais que isso me ajudaria a alavancar, principalmente centros variados de entretenimento e arte brasileira contemporânea ”.



O 'BBB17', que estreia no próximo dia 23, tem direção-geral de Rodrigo Dourado e apresentação de Tiago Leifert. O programa vai ao ar de segunda a sábado logo após 'A Lei do amor' e aos domingos, após o 'Fantástico'.





