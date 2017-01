Você está: Notícias

#BBB17: Atleta paralímpica é a sexta a compor a casa mais vigiada

A paranaense Marinalva saiu de Santa Isabel do Irai para a casa do BBB 17 com um objetivo: “ Passar a mensagem de que uma pessoa com deficiência é protagonista de sua própria história ”.



Marinalva trabalha como modelo e palestrante. Ela é mãe de três filhos e avisa que já tem compromisso: “ Não me envolveria com ninguém dentro da casa. Já estou apaixonada ”, afirma a paratleta que usa o colar que foi presente do namorado como amuleto. Para conquistar o prêmio, Marinalva pretende seguir a intuição e ter equilíbrio: “ Não faço com os outros o que não gostaria que fizessem comigo ”.



O ' BBB17 ', que estreia no próximo dia 23, tem direção-geral de Rodrigo Dourado e apresentação de Tiago Leifert. O programa vai ao ar de segunda a sábado logo após 'A Lei do amor' e aos domingos, após o 'Fantástico'.





