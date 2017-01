Você está: Notícias

Reality show

#BBB17: Cirurgião plástico é o sétimo a ganhar destaque na casa

Gaúcho de Porto Alegre, Marcos é cirurgião plástico e tem 37 anos.



Para ganhar o prêmio do BBB 17, ele não preparou nenhuma estratégia. “ Só vivendo lá para saber ”, afirma. Mas o dinheiro já tem destino certo. Marcos deseja investir na profissão. Para a convivência dentro da casa, Marcos avisa que é prestativo, mas também, impulsivo, impaciente e competitivo. “S ó com muito diálogo, parceria e empatia ”. Ele ainda alerta que está aberto a novos relacionamentos na casa. “ Se aparecer alguém que me desperte vontade, me envolveria sim ”, avisa ele.



