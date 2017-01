Você está: Notícias

Reality show

#BBB17: Militante dos Direitos Humanos é o nono a entrar na disputa

Vcfaz.tv - Hoje, 17:40







#BBB17: Militante dos Direitos Humanos é o nono a entrar na disputa (Divulgação) #BBB17: Militante dos Direitos Humanos é o nono a entrar na disputa (Divulgação)

O advogado autônomo, Ilmar Renato , 38 anos, milita a favor dos Direitos Humanos.



O indigenista diz acreditar nas relações afetivas, “ desde que sejam verdadeiras ”. Ilmar se define como “ democrático, conciliador, interativo, expansionista e comunicativo ”, e aposta no talento culinário para se integrar com os brothers.



Quando o assunto é relacionamento dentro da casa, cita uma frase do poeta português Fernando Pessoa: “ Tudo vale a pena se a alma não é pequena ”, mas ressalta que este não é seu principal foco. O paulista de Santo Anastácio mora no Mato Grosso do Sul, tem várias tatuagens e diz que, se ganhar o prêmio, quer investir em sua formação profissional e na educação do filho adolescente.



O 'BBB17', que estreia no próximo dia 23, tem direção-geral de Rodrigo Dourado e apresentação de Tiago Leifert. O programa vai ao ar de segunda a sábado logo após ‘A Lei do amor’ e aos domingos, após o 'Fantástico'. O advogado autônomo,, 38 anos, milita a favor dos Direitos Humanos.O indigenista diz acreditar nas relações afetivas, “”. Ilmar se define como “”, e aposta no talento culinário para se integrar com os brothers.Quando o assunto é relacionamento dentro da casa, cita uma frase do poeta português Fernando Pessoa: “”, mas ressalta que este não é seu principal foco. O paulista de Santo Anastácio mora no Mato Grosso do Sul, tem várias tatuagens e diz que, se ganhar o prêmio, quer investir em sua formação profissional e na educação do filho adolescente.O 'BBB17', que estreia no próximo dia 23, tem direção-geral de Rodrigo Dourado e apresentação de Tiago Leifert. O programa vai ao ar de segunda a sábado logo após ‘A Lei do amor’ e aos domingos, após o 'Fantástico'.





Follow @vcfaztv Receba nossas notícias no celular: telegram.me/vcfaztv (beta)







Comente!



Fique à vontade para comentar este artigo em nosso fórum.

Este artigo possui 0 comentário(s).