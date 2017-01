Você está: Notícias

Nextel lança o plano Nextel Happy nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro

A Nextel irá lançar o plano Nextel Happy a partir de 01 de fevereiro de 2017 , em todo o estado de São Paulo e Rio de Janeiro. A operadora já lançou uma promoção e está dando 1 GB grátis para quem se cadastrar em



O plano pré pago oferece dois modelos: semanal e mensal. No semanal, os pacotes custam entre R$ 7,99 com 250 mb de internet, a R$ 12,99 com 1 GB de internet e 100 minutos para qualquer operadora local.



No mensal, o cliente pode optar por 1,5 gb de internet (sem plano de voz) por R$ 34,99 ou ter 200 minutos para qualquer operadora local por R$ 39,99. O pacote mais caro custa R$ 79,99 e tem 5 GB de internet e 200 minutos para qualquer operadora local.



O grande diferencial, é que o plano é todo controlado pelo aplicativo do Nextel Happy, disponível para Android e iOS. O cliente pode alterar o plano a qualquer momento, não há fidelidade ou taxas. O pagamento pode ser feito pelo cartão de crédito ou recargas.



