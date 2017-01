Você está: Notícias

#BBB17: Dançarina baiana busca reconhecimento em reality-show

robertoscalon - Ontem, 23:59







Gabriela Flor (Divulgação/Globo) Gabriela Flor (Divulgação/Globo)



A bailarina e instrutora de Pilates, Gabriela, 27 anos, veio de Salvador (BA), com um objetivo: “Reconhecimento”. Mas, se conquistar o prêmio de R$1,5 milhão, ela já sabe o que fará com o dinheiro. “Vou comprar uma terra para a minha mãe e uma casa para a minha família. Também quero viajar ”, conta. Gabriela não pretende se envolver amorosamente com ninguém no jogo. “Sou bem seletiva e chata pra isso, mas se houver um encontro na casa, não vou me fechar”, explica. Sobre as amizades no confinamento, ela acha “complicado, mas não impossível”, pondera.



