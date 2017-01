Você está: Notícias

#BBB17: Dona de casa quer fama no Big Brother Brasil

Elis Nair, 40 anos, não enrola na hora de dizer o motivo que a levou a participar do Big Brother Brasil 17: “Quero ficar famosa” . Mãe de três filhos, casada, Elis não acredita em amizades verdadeiras. “É um jogo valendo um prêmio milionário. Todos são adversários”, explica a comerciante que mora em Taguatinga (DF), mas nasceu em Nova Crixás, Goiás. A maior aliada de Elis para garantir a boa convivência com os Brothers será a gula deles. “Além do meu jeito alegre e espontâneo, eu sei cozinhar muito bem”.



