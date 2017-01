Você está: Notícias

#BBB17: Agente de trânsito paulista só pensa no prêmio em dinheiro

robertoscalon - Hoje, 00:06







Daniel (Divulgação/Globo) Daniel (Divulgação/Globo)



Daniel, 41 anos, vem de Ferraz de Vasconcelos (SP) e não vai medir esforços para conquistar o prêmio: “Vou até o ponto que for necessário”. O agente de trânsito tem uma filha e vê no BBB 17 a chance de mudar de vida. O paulista até já sabe o que fazer com o prêmio, caso vença. “Quero multiplicar o valor o máximo que puder para ajudar minha filha e minha mãe”, afirma. No seu dia a dia, Daniel está acostumado às tarefas domésticas, como limpar a casa, lavar roupa e cozinhar – o que pode se tornar uma vantagem na convivência com os brothers durante o confinamento. Sobre relacionamentos, Daniel afirma que é possível se apaixonar dentro da casa: “A carência pode deixar as pessoas suscetíveis a se envolverem”.



