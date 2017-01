Você está: Notícias

#BBB17: Irmãos gêmeos Antônio e Manoel entrarão na casa do BBB

robertoscalon - Hoje, 00:10







Antônio e Manuel (Divulgação/Globo) Antônio e Manuel (Divulgação/Globo)



Os gêmeos de Vitória (ES), Antônio e Manoel, 23 anos, acreditam que vão “tirar de letra” a convivência com os diferentes Brothers e ainda “vão se dar bem”. Os dois são promotores de eventos e vão usar no jogo o que aprenderam na profissão. “Meu trabalho é isso, preciso me relacionar com as pessoas o tempo todo”, afirma Antônio que possui cinco tatuagens espalhadas pelos braços e pela coxa esquerda. Proativo, garante que vai ajudar em qualquer função dentro da casa, mas um detalhe pode atrapalhá-lo: ele gosta de acordar tarde, lá pela hora do almoço. Além disso, o capixaba afirma que sua sinceridade também pode ser um problema: “Sou sincero demais ”. Se ganhar o prêmio, ele pretende investir parte do dinheiro e ajudar a família.



Manoel acredita que sua força – tanto física quanto mental – poderá ajudá-lo no jogo. “Pratico musculação, altinha, corrida, natação e me alimento de forma saudável ”, garante o jovem, que também trabalha como modelo. Se levar o prêmio de R$1,5 milhão, ele pretende terminar a faculdade, ajudar a família e uma comunidade próxima ao seu bairro. Dentro da casa, acredita que será possível construir amizades já que se considera uma pessoa sincera. Quanto aos amores, Manoel não descarta a possibilidade de se envolver com alguém no jogo: “Estaremos confinados e, às vezes, sou carente ”, afirma.



