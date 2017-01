Você está: Notícias

Reality show

#BBB17: As gêmeas Emily e Maya disputarão prêmio na competição

robertoscalon - Hoje, 00:13







Emily e Mayla (Divulgação/Globo) Emily e Mayla (Divulgação/Globo)



As gêmeas Emilly e Mayla, 20 anos, dizem que são “unha e carne”. Melhores amigas, as irmãs de El Dourado do Sul (RS) amenizam o clima de competição e torcem uma pela outra. “Ela é verdadeira, não vai conseguir mentir, nem ser falsa com ninguém” , conta Emilly. “ Minha irmã tem carisma, confiança ”, retribui Mayla. Mas nem sempre tudo são flores com essas duas. O que causa discórdia entre as gêmeas é a vaidade. Elas brigam por maquiagem e roupa.



As irmãs encaram o jogo como uma oportunidade para conseguir “ uma situação mais confortável para a família” , diz Emilly, que reforça: “ O BBB vai abrir muitas portas e vou poder ajudar meus pais” . A jovem ainda não decidiu qual a profissão que deseja seguir. Por outro lado, Mayla não tem dúvida e responde logo. “ Quero cursar nutrição”.



O ' BBB17', que estreia no próximo dia 23, tem direção-geral de Rodrigo Dourado e apresentação de Tiago Leifert. O programa vai ao ar de segunda a sábado logo após 'A Lei do amor' e aos domingos, após o 'Fantástico'.





