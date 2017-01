Você está: Notícias

Casa da Tentação

João Kléber Show estreia reality neste domingo

Vcfaz.tv - Hoje, 12:34







João Kléber Show estreia reality neste domingo (Artur Igrecias/Divulgação RedeTV!) João Kléber Show estreia reality neste domingo (Artur Igrecias/Divulgação RedeTV!)

Após suspense em suas redes sociais, o apresentador João Kléber inicia o ano com novidades em seu dominical, o " João Kléber Show ".



Neste domingo, dia 22 de janeiro, a atração estreia o reality show " Casa da Tentação ", que vai retratar o dia a dia de oito mulheres, acostumadas com as mordomias de suas rotinas, confinadas em uma casa no interior de São Paulo.



A cada semana, no palco do 'João Kléber Show', um júri convidado eliminará uma das participantes depois de avaliar seu comportamento nos dias de confinamento.



