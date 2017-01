Você está: Notícias

Brasil fecha 2016 com queda de 13 milhões de linhas móveis

O ano de 2016 fechou com 244.066.759 de linhas móveis em operação, uma queda de 5,33% , em comparação com 2015, e redução de 13.747.515 de linhas.



Em comparação com o mês anterior, o mês de dezembro de 2016 registrou um decréscimo de 4.381.305 de linhas, o que representa uma queda de 1,76%.



De acordo com a Anatel, " a queda do número de acessos móveis no ano passado foi consequência da redução da tarifa de interconexão (cobrada entre empresas fixas e móveis) e do valor de remuneração de uso de rede das prestadoras móveis (VU-M), praticados entre as operadoras. Com preços menores das ligações de uma empresa para a outra, os consumidores cancelaram os chips de diferentes prestadores. A desaceleração econômica também contribuiu para encolhimento da base de acessos móveis ".



Grupos Econômicos



Nos últimos doze meses, três grupos tiveram um decréscimo de linhas móveis: Oi (12,32%), América Móvil - Claro S.A (8,8%) e Telecom Italia - Tim (4,25%).



