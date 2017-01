Você está: Notícias

Estrutura

Canal Gloob fecha parceria para estúdio exclusivo no Riocentro

Prestes a completar cinco anos no ar, o Gloob anuncia a parceria com a multinacional francesa GL events, gestora do Riocentro , para construção de um estúdio de uso exclusivo para gravação de produções nacionais.



“ O novo estúdio irá abrigar as nossas principais produções nacionais e terá a infraestrutura ideal para atender a demanda crescente do canal por espaços destinados à produção de conteúdo. Com a dificuldade atual de encontrar bons e espaçosos estúdios no Rio de Janeiro, esse investimento foi um caminho natural para o canal. Reforçamos ainda mais o nosso posicionamento como produtor de conteúdo para crianças e reiteramos o nosso compromisso com o desenvolvimento da dramaturgia nacional infantil de alta qualidade. ”, declara Paula Taborda dos Guaranys, Gerente de Conteúdo e Programação do canal.



