Twitter transmite ao vivo a cerimônia de posse do novo presidente dos Estados Unidos

Nesta sexta-feira, dia 20 de janeiro, das 14h às 20h (horário de Brasília), o PBS NewsHour , programa diário de notícias da rede de TV americana PBS , transmitirá ao vivo pelo Twitter a cobertura da cerimônia de posse do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump.



Para acompanhar, basta acessar o link inauguration.twitter.com ou o perfil do programa PBS NewsHour (@NewsHour). Além da posse de Trump e de seu vice, Mike Pence, a transmissão vai incluir o primeiro discurso do novo presidente e a chegada à Casa Branca. Nesta sexta-feira, dia 20 de janeiro, das 14h às 20h (horário de Brasília), o, programa diário de notícias da rede de TV americana, transmitirá ao vivo pelo Twitter a cobertura da cerimônia de posse do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump.Para acompanhar, basta acessar o link inauguration.twitter.com ou o perfil do programa PBS NewsHour (@NewsHour). Além da posse de Trump e de seu vice, Mike Pence, a transmissão vai incluir o primeiro discurso do novo presidente e a chegada à Casa Branca.





