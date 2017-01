Você está: Notícias

Aniversário

RBS TV Bagé celebra 40 anos no ar nesta quinta

A RBS TV de Bagé comemora 40 anos nesta quinta-feira, dia 19 de janeiro.



Para celebrar o momento, a equipe local está realizando diversas ações. Nesta quinta, o Jornal do Almoço será especial. Além disso, uma série de reportagens está recontando a história da emissora. E, nos próximos meses, a emissora vai desenvolver uma ação social em parceria com a Casa Geriátrica José e Auta Gomes.



Entre os dias 17 e 20, a série especial traz memórias dos 40 anos, desde o início das operações até a era digital da TV e a importância da emissora no desenvolvimento econômico da região. Nesta quinta, o JA local será mais longo, com quase 15 minutos, divididos entre dois blocos, e a atração especial será a Maria Alice, cantora de Livramento que está no The Voice Kids, da Rede Globo.



