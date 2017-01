Você está: Notícias

Rede Telecine lança campanha de férias

A Rede Telecine apresenta sua campanha nacional de férias e, com a hashtag #PartiuTelecine , anuncia grandes lançamentos exclusivos como Deadpool; Snoopy e Charlie Brown: Peanuts, O Filme; Mogli - O Menino Lobo e Kung Fu Panda 3.



Com foco no público jovem, as peças revelam como as férias são divertidas para os assinantes da Rede, mostrando os personagens de cada filme em diferentes situações, sempre com perguntas que combinam com a resposta #PartiuTelecine .



"Saindo de férias?", "Molecada de férias?'', "Férias com o BFF?" e "Zerou na balada?" são algumas das frases criadas pela agência Z + Rio, que assina a campanha.





