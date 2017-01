Você está: Notícias

FOX Life estreia a série jurídica Conviction nesta quinta

Na hora de falar sobre o sistema judiciário, nada é preto no branco. Basta perguntar a Hayes Morrison . Hayes, além de ser advogada e filha de um ex-presidente, é uma heroína, ainda que bastante controversa.



Ela está em uma posição difícil, já que deve decidir entre ir à prisão por posse de drogas ou aceitar a proposta de trabalho de seu adversário, o advogado do distrito de Nova Iorque, Conner Wallace . Com o objetivo de evitar prejudicar a campanha a senadora de sua mãe, aceita contra sua vontade a oferta. “ Conviction ” é uma ágil e cativante série jurídica e processual, que estreia no canal FOX Life nesta quinta-feira, dia 19 de janeiro, a partir das 22h.



Hayes luta contra seus próprios demônios enquanto trata de encontrar seu lugar no mundo. Agora está a cargo da equipe de Wallace na CIU ( Conviction Integrity Unit ), em que coloca sua habilidade para investigar casos em que se suspeita que os condenados foram erroneamente acusados.



