Canal Brasil exibe o documentário inédito "Trem Trilhos Trump"

A eleição do presidente norte-americano é tema do filme inédito “ Trem Trilhos Trump” , de Luís Nachbin, que o Canal Brasil exibe na próxima sexta, dia 20, às 21h, com exclusividade.



O filme vai ao ar no mesmo dia da posse de Donald Trump . O documentarista cruzou os Estados Unidos em um trem e entrevistou pessoas comuns para saber suas visões sobre o processo eleitoral e seus candidatos. Foram 6.500 km de trilhos e quatro dias de viagem. Pela janela, há deserto, montanhas nevadas e pequenas cidades. Dentro dos vagões, são 13 entrevistados que revelam seus sonhos, angústias e diferentes visões sobre o que está por vir.



