FOX Action estreia nova temporada de Black Sails

O canal de televisão por assinatura FOX Action estreia no domingo, dia 29 de Janeiro, às 02h20, a nova temporada de “ Black Sails ”, no mesmo dia da exibição da série nos EUA. Na segunda (30), às 23h há a reprise da exibição de estreia.



Baseada no clássico pirata “Ilha do Tesouro” de Robert Louis Stevenson, “ Black Sails ” é um drama de aventura que acontece vinte anos antes dos eventos do livro.



