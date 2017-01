Você está: Notícias

Marvel

FX estreia com exclusividade a série Legion em fevereiro

Vcfaz.tv - Hoje, 13:08







Com um estilo cinematográfico único e uma estética avassaladora, na quinta 9 de fevereiro às 22h30, chega no Brasil pelo canal de televisão por assinatura FX , a tão esperada série dramática Legion , de Noah Hawley, o showrunner vencedor do Prêmio Emmy® e Globo de Ouro®, que desafia as percepções que os telespectadores têm sobre o mundo e como as experimentam.



Baseada nos Comics de Marvel de Chris Claremont ("The Uncanny X-Men") e Bill Sienkiewicz ("Elektra: Assassin"), Legion é a história de David Haller (Dan Stevens, "Downtown Abbey"), um jovem diagnosticado como esquizofrênico desde criança, que pouco depois de conhecer a mulher de seus sonhos descobre que não está tão perturbado como sempre pensou, mas ao contrário, é um poderoso mutante.



David passou por vários hospitais psiquiátricos por anos. Agora, com 30 anos de idade e institucionalizado mais uma vez, David se perde na rotina do regime estruturado da vida no hospital: café da manhã, almoço, jantar, terapia, medicamentos e dormir. David passa todo o seu tempo em silêncio junto com sua amiga Lenny (Aubrey Plaza, "Parks and Recreation"), uma paciente cujo vício em drogas e álcool ao longo de sua vida, não diminuiu em nada seu otimismo.



A rotina de David é completamente alterada com a chegada da bela e perturbada paciente Syd (Rachel Keller, "Fargo"). Inexplicavelmente atraídos um pelo outro, David e Syd compartilham um encontro surpreendente, depois do qual, David tem de enfrentar a surpreendente possibilidade de que as vozes que ele escuta e as visões que tem, podem ser realmente verdadeiras. Obcecado, David escapa do hospital e busca refúgio com sua irmã Amy (Katie Aselton, "The League"). A preocupação de Amy com seu irmão, é superada pelo seu desejo de proteger a imagem perfeita da vida suburbana que ela construiu para si mesma.





