Série inédita "A Grande Viagem" estreia na TV aberta nesta sexta

O ator Umberto Magnani é um dos protagonistas da série A Grande Viagem , que estreia nesta sexta-feira, dia 20, a partir das 20h30, na TV Brasil . Com 13 capítulos, a atração é produzida pela Aurora Filmes com coprodução da Haikai Filmes, e é um dos últimos trabalhos de Umberto Magnani, que morreu em abril de 2016, aos 75 anos.



Magnani faz o vovô Mário, um ex-vendedor porta-a-porta de guia de viagens, que apresenta os primeiros sinais do Mal de Alzheimer. A aventura deles começa quando Lipe (Léo Palhano) resolve ajudar o avô a encontrar sua “memória perdida”. Junto com Stella, a Tel (Lara Boldorini), sua melhor amiga, eles descobrem que o armário no quarto do avô é um portal mágico pelo qual podem viajar pelo mundo, até mesmo através do tempo, passando por diferentes países e épocas em busca de um grande tesouro: as lembranças de vovô.



Mário sempre se orgulhou muito de saber da história e a cultura de vários países. Porém uma coisa lhe faltou: conhecer esses lugares pessoalmente. Mas agora, com o guia na mão e ao lado de Lipe e Tel como copilotos, vovô Mário chega nos cantos mais distantes do planeta. Vivem incríveis aventuras, mergulham em culturas diferentes e fazem bons amigos pelo caminho.



