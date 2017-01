Você está: Notícias

Paramount Channel fecha acordo para exibição de séries originais da Netflix

O canal de televisão por assinatura Paramount Channel fechou um acordo inédito para exibição de seriados originais da NETFLIX com exclusividade. A novidade foi divulgada pela revista Variety .



De acordo com Federico Curvo, vice-presidente do canal, " a ideia é começar a incluir seriados na programação neste ano ". O executiva complementa informando que " o interesse por seriados está vivendo seu momento de 'ouro' e este tipo de programação será um ótimo complemento para a grade de filme do canal ".



