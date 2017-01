Você está: Notícias

Março: Mês de Jonas, o Robô no Tooncast

Lucasfrade - Hoje, 13:30







(Divulgação) (Divulgação)



O mês de março será outro de mais do mesmo no Tooncast. O canal terá Jonas, o Robô como destaque. Jonas, o Robô é um autômato baixinho que vive numa cidadezinha de Delaware, no início da década de 1980. Ele tenta aprender sobre a natureza humana frequentando a Escola Polyneux, onde conhece três novos amigos: Meinha, Mitch e Cubinho. Vai se juntar a ele? Jonas, o Robô é exibido de segunda a sexta, às 16h00 .



A única novidade do mês é a estreia de Pernalonga e Papa Léguas: O Filme . Lançado em comemoração aos 40 anos do Pernalonga, consiste em 20 minutos de animação, nos quais o coelho apresenta cinco curtas clássicos, além de cenas de outros desenhos. A seção do Papa-Léguas consiste em quadros de comédia e ação selecionados em desenho antigos apresentando o pássaro ligeiro do deserto. Nada como um bom e velho clássico! Será exibido na sexta, 31 de março , à meia-noite e ao meio-dia .





