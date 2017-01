Você está: Notícias

FOX prepara seriado com foco nas amantes de Fidel Castro

A FOX Networks Group Latin America anunciou nesta semana o desenvolvimento da série “ InFidel ” (título provisório). Trata-se de uma nova produção original premium que promete atrair a atenção da audiência internacional e que abordará o lado mais íntimo e menos conhecido do emblemático Fidel Castro: o de suas relações amorosas.



Escrita pelo mexicano David Barraza Ibáñez, “ InFidel ” é uma nova série dramática que é composta por oito episódios de uma hora, irá girar em torno das mulheres que teve um dos líderes mais poderosos da história latino-americana e mundial e as experiências por que passou, até o momento, um segredo aberto e sobre o qual ninguém abordou ainda.



Pensada para ser parte da proposta de conteúdo do FOX Premium, “ InFidel ” está na plena etapa de desenvolvimento por parte da FOX Networks Group Latin America junto com a Entrelíneas, produtora de conteúdos encabeçada por José Alberto “el Güero” Castro.



“FNG Latin America se consolidou na região como uma indústria geradora de conteúdos originais inovadores e de altíssima qualidade através de séries que surpreenderam, inspirado e atraído a atenção do público pela relevância de suas temáticas e a força de seus personagens. Acreditamos que “INFIDEL” com sua proposta inédita e a habilidade da FOX para contar grandes histórias, não será a exceção ” afirmou Edgar Spielmann, EVP & COO da FOX Networks Group Latin America.



As gravações estão previstas para o próximo ano, "InFidel" e se somará a aos outros grandes projetos de ficção original da FNG Latin America, entre as quais estão as novas temporadas de "Sitiados", "#MeChamaDeBruna", "1 Contra Todos" e a nova"Aquí en la Tierra" na qual participará Gael García Bernal.





