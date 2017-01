Você está: Notícias

Notícia

GloboNews Internacional estreia neste sábado com cobertura sobre Trump

Vcfaz.tv - Hoje, 19:05







GloboNews Internacional estreia neste sábado com cobertura sobre Trump (Divulgação) GloboNews Internacional estreia neste sábado com cobertura sobre Trump (Divulgação)

Neste sábado, dia 21 de janeiro, às 19h05, estreia o novo programa do canal de televisão por assinatura GloboNews comandado por Dony De Nuccio , o ‘ GloboNews Internacional ’.



O foco da atração é dedicar 30 minutos semanais à reflexão de um assunto que tenha mobilizado o planeta e entender os desdobramentos e os impactos para o Brasil. O programa terá um formato dinâmico e inovador que contará com o auxílio de ilustrações, infográficos e interatividade, além de uma equipe de comentaristas entre correspondentes internacionais e especialistas.



“ Vamos trazer no ‘GloboNews Internacional’ um debate palpitante, com muita análise e sem fugir da controvérsia. Sempre com um time de comentaristas falando sobre grandes assuntos de impacto global como política, economia e terrorismo ”, antecipa Dony.



O programa de estreia terá como tema a posse do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump , e será transmitido ao vivo, excepcionalmente. Dony convida o comentarista Marcelo Lins e os correspondentes Guga Chacra e Ariel Palacios para discutir como fica a geopolítica internacional, a economia e as consequências para o Brasil.



“ Não poderia haver dia mais propício para a estreia do programa. A posse de Trump marca o início de uma nova era na diplomacia dos Estados Unidos, na estratégia comercial e na atuação militar do país. As repercussões serão globais e ainda existem muitas interrogações. Assunto de sobra para que a gente possa mergulhar no debate e procurar respostas ”, conclui o apresentador. Neste sábado, dia 21 de janeiro, às 19h05, estreia o novo programa do canal de televisão por assinaturacomandado por, o ‘’.O foco da atração é dedicar 30 minutos semanais à reflexão de um assunto que tenha mobilizado o planeta e entender os desdobramentos e os impactos para o Brasil. O programa terá um formato dinâmico e inovador que contará com o auxílio de ilustrações, infográficos e interatividade, além de uma equipe de comentaristas entre correspondentes internacionais e especialistas.”, antecipa Dony.O programa de estreia terá como tema a posse do presidente eleito dos Estados Unidos,, e será transmitido ao vivo, excepcionalmente. Dony convida o comentarista Marcelo Lins e os correspondentes Guga Chacra e Ariel Palacios para discutir como fica a geopolítica internacional, a economia e as consequências para o Brasil.”, conclui o apresentador.





Follow @vcfaztv Receba nossas notícias no celular: telegram.me/vcfaztv (beta)







Comente!



Fique à vontade para comentar este artigo em nosso fórum.

Este artigo possui 0 comentário(s).