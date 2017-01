Você está: Notícias

GloboNews entrevista Vesgo, do Pânico, acreditando ser um americano nato

GloboNews entrevista Vesgo, do Pânico, acreditando ser um americano nato (Reprodução da TV)

Um fato curioso chamou a atenção do público que acompanhava o programa Em Pauta , do canal de televisão por assinatura GloboNews , na noite desta quinta-feira, dia 19 de janeiro.



Por volta das 21h45, a repórter Carolina Cimenti entrou ao vivo direto dos Estados Unidos para comentar sobre as comemorações e protestos acerca da posse do novo presidente Donald Trump.



Durante a matéria, a repórter chama um homem fantasiado de Trump para uma rápida conversa. O que ela não suspeitava é que se tratava de Rodrigo Scarpa , o Vesgo do “Pânico” (exibido pela Band). Ao que parece, ela não desconfiou em momento algum da "trollada".



