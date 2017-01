Top 15 Retrô: Madonna liderava com Hung Up em janeiro de 2006

Lucasfrade - Hoje, 10:06



1. Hung Up

Madonna













2. Advertising Space

Robbie Williams













3. First Day Of My Life

Melanie C













4. Don't Bother

Shakira













5. Photograph

Nickelback













6. Dieser Weg

Xavier Naidoo













7. La Camisa Negra

Juanes













8. Push The Button

Sugababes













9. Free Loop

Daniel Powter













10. Crazy

Alanis Morissette













11. You're Beautiful

James Blunt













12. Tripping

Robbie Williams













13. Big City Life

Mattafix













14. Be Without You

Mary J Blige













15. Wake Me Up When September Ends

Green Day