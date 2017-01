Você está: Notícias

Música

Lucas Lucco e Tiago Iorc fazem dueto inédito na TV

Um é ídolo do sertanejo universitário. O outro é o galã da música romântica no Brasil. Os cantores Lucas Lucco e Tiago Iorc podem até ter estilos diferentes, mas, juntos, eles são imbatíveis quando o assunto é deixar a galera ainda mais apaixonada por eles.



No Programa da Sabrina deste sábado, 21 de janeiro, a partir das 20h30, eles fazem um dueto inédito na TV e mostram seu talento ao interpretar a canção “ Hoje a Noite Não Tem Luar ”, da banda Legião Urbana.



No palco da atração, os artistas participam das brincadeiras comandadas por Sabrina Sato e por Rodrigo Capella ao lado das outras convidadas da noite: Fernanda Motta e Carla Diaz.



No quadro Sabrina Esteve Aqui , a apresentadora conta a história de superação de Fernanda, uma ex-obesa, que, após realizar a cirurgia de redução de estômago, perdeu o emprego e viu sua vida se transformar. Para ter uma fonte de renda e ajudar outras pessoas que lutam contra o sobrepeso, ela decidiu abrir uma empresa de doces funcionais, específicos para quem quer manter a forma sem deixar de comer uma sobremesa.





