Band alcança 7 pontos com estreia de Rogério Ceni

A Band atingiu 7 pontos de audiência na noite desta quinta-feira, dia 19, durante a transmissão da partida entre São Paulo e River Plate pela Florida Cup 2017, primeiro jogo de Rogério Ceni como técnico do tricolor.



O empate sem gols registrou 6 pontos de média e share de 9%, deixando a emissora em terceiro lugar por quase uma hora no horário (22h03 à 00h11).



A emissora transmite ao vivo neste sábado (21), a partir das 21h, a disputa pelo título do torneio amistoso entre Corinthians e São Paulo. Antes, às 18h, a Band leva ao ar a disputa pelo terceiro lugar: Vasco X River Plate.





