Reality show

Erick Jacquin salva restaurantes em crise no "Pesadelo na Cozinha"

O chef Erick Jacquin comanda o programa Pesadelo na Cozinha a partir do próximo dia 26, quinta-feira, às 22h30, na tela da Band .



A versão brasileira do formato britânico “ Kitchen Nightmares ” - sucesso mundial já exibido nos Estados Unidos, Reino Unido, Países Baixos, Alemanha, Bélgica, Espanha, França, Grécia, Turquia e Suécia - também será levada ao ar aos domingos no Discovery Home & Health , a partir do dia 29, às 20h05.



Nesta primeira temporada, Erick Jacquin vai salvar 13 restaurantes que estão à beira da falência, encontrando as falhas e as possíveis soluções para que os empreendimentos voltem a dar lucro. Cardápio ultrapassado, fregueses insatisfeitos e falta de profissionalismo são apenas algumas das dificuldades que o chef vai ajudar a resolver. “ O principal problema na maioria dos restaurantes é a desorganização. Muitas coisas fogem do controle do gerente, o que acaba refletindo no baixo movimento ”, explica Jacquin.



